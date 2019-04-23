В Омске пьяный дед пытался сжечь в печи малолетнего внука

В Омске двухлетний малыш доставлен в больницу со страшными ожогами. Оказалось, что увечья ребенку нанес родной дед, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел в дачном доме. 53-летний глава семейства отобрал внука у супруги и выгнал ее из дома. Затем мужчина запихнул малыша в растопленную печь. «Женщина с соседкой вернулась на помощь ребенку, мальчика срочно госпитализировали. У малыша диагностированы ожоги 50% тела, ребенок находится в реанимации», – сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Мужчину задержали. Выяснилось, что он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мать оставила малыша бабушке и дедушке и ушла на работу. Отмечается, что семья является неблагополучной, ранее состояла на учет в органах профилактики, но пять лет назад с учета была снята.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего с особой жестокостью». Расследование продолжается.

Как сообщал РИА «Новый День», в январе в Хакасии пьяные бабушка и дедушка сожгли в печи своего годовалого внука, которого мать оставила им для присмотра. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Похожая жуткая трагедия произошла в Кемеровской области в январе 2017 года. Многодетная мать родила младенца в бане и сожгла его в печи. Мать-детоубийца с мужем воспитывали троих детей, и четвертый ребенок, от которого она избавилась зверским образом, был нежеланным. Суд счел жительницу Кузбасса виновной по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка) и назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

В феврале 2016 года в Хакасии пьяная мать уронила двухмесячного сына на пол, после чего засунула ребенка в растопленную печь. Младенец скончался от многочисленных ожогов.

Омск, Служба информации РИА «Новый День»

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