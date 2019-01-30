Шок! Бабушка и дедушка сожгли внука в печи в Хакасии

Страшное убийство произошло в Хакасии: мужчина и женщина сожгли в печи своего годовалого внука.

Шокирующее преступление было совершено в деревне Харой Таштыпского района республики накануне. В печке одного из жилых домой нашли тело 11-месячного ребенка с признаками обугливания. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

По данным следствия, 29 января мать малыша уехала в соседнее село, оставив сына под присмотром 42-летней бабушки и 47-летнего дедушки ребенка. Находясь в состоянии опьянения, пара совершила убийство маленького внука. В СКР отметили, что сгоревшее тело мальчика в топке печи обнаружил родственник семьи.

Подозреваемые в расправе над ребенком задержаны. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании в отношении них меры пресечения в виде ареста. Сыщики сейчас выясняют, бросили ли малыша в печку еще живым или он был уже мертв и душегубы пытались замести следы.

В ходе расследования преступления «будет дана оценка деятельности органов системы профилактики», говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал РИА «Новый День», похожая жуткая трагедия произошла в Кемеровской области в январе 2017 года. Многодетная мать родила младенца в бане и сожгла его в печи. Мать-детоубийца с мужем воспитывали троих детей, и четвертый ребенок, от которого она избавилась зверским образом, был нежеланным. Суд счел жительницу Кузбасса виновной по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка) и назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

В феврале 2016 года в Хакасии пьяная мать уронила двухмесячного сына на пол, после чего засунула ребенка в растопленную печь. Младенец скончался от многочисленных ожогов.

Абакан, служба информации РИА «Новый День»

Абакан. Другие новости 30.01.19

На Ямале коммерсант дал взятку сотрудникам «Газпрома», чтобы проехать по дороге. / У компании, реконструировавшей парк «Победы» в Севастополе, забрали 200 млн рублей. / В России изымают токсичные партии популярного антибиотика. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»