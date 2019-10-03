Бабушку и дедушку будут судить за сожжение 11-месячного внука в печи

В Хакасии перед судом предстанут 42-летняя бабушка и 48-летний дедушка, которые заживо сожгли в печи своего 11-месячного внука. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Паре вменяют статью «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, группой лиц» (п.п. «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Свою вину обвиняемые не признают.

Шокирующее преступление было совершено в деревне Харой Таштыпского района республики 29 января текущего года. Согласно материалам следствия, вечером 28 января мать малыша уехала в соседнее село, оставив сына под присмотром родителей. На следующий день мужчина с женщиной распивали алкоголь. Нетрезвую бабушку начал раздражать непрерывный плач внука. Она схватила ребенка за шею и начала его душить. Еще живого, но обездвиженного малыша, женщина передала своему мужу, который бросил ребенка в растопленную печь.

Обугленное тело мальчика в печи обнаружил брат матери ребенка.

Сейчас обвиняемые находятся под арестом.

В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд, отметили в СКР.

Напомним, в апреле 55-летний житель Омска в состоянии алкогольного опьянения затолкал двухлетнего в горячую печь, приняв его за беса. Малыш от полученных ожогов умер в больнице.

Абакан, служба информации РИА «Новый День»

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