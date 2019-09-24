Житель Омска принял 2-летнего внука за беса и сжег его в печи

В Омске предстанет перед судом 53-летний местный житель, обвиняемый в убийстве двухлетнего внука. Дед в состоянии алкогольного опьянения затолкал ребенка в горячую печь, приняв его за беса. Мальчик от полученных ожогов умер в больнице. Расследование уголовного дела в отношении омича завершено, материалы направлены в суд. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, трагедия произошла 22 апреля 2019 года в одном из дачных домов садового товарищества «Птицевод». Обвиняемый находился в сильнейшей степени опьянения и принял маленького внука за беса. Дед вырвал ребенка из рук жены, выгнал ее из дома, после чего с целью убийства затолкал внука в горящую печь, отметили в СКР.

Через некоторое время бабушка с соседкой вернулась на помощь ребенку. Мальчика достали из печи и срочно доставили в больницу. Однако врачи не смогли спасти малыша, получившего ожоги более 50% поверхности тела. В отношении деда погибшего ребенка возбудили уголовное дело по п.п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью). Мужчину заключили под страну.

Следователи выяснили, что мальчик воспитывался 21-летней дочерью обвиняемого, которая проживала отдельно. Она отвела сына к родителям перед уходом на работу

По информации СКР, семья была неблагополучной, ранее состояла на учете в органах профилактики, но пять лет назад была с него снята.

По итогам психиатрической экспертизы было установлено, что обвиняемый в момент совершения преступления находился в состоянии невменяемости. Из-за злоупотребления алкоголем у мужчины диагностировали временное психическое расстройство и галлюцинации. «Таким образом, по закону ему будет назначено принудительное лечение. Дело направлено в областной суд для решения о применении мер медицинского характера», – отмечается в сообщении СК СКР по Омской области.

Напомним, в январе этого года в Хакасии пьяные дед и бабушка сожгли годовалого внука в печи.

Омск, служба информации РИА «Новый День»

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