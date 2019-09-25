Четыре удара ножом: житель Барнаула зарезал своего 5-летнего сына (ФОТО)

В Барнауле 42-летний отец зарезал пятилетнего сына. Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство малолетнего), сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По информации ведомства, жестокое преступление совершено утром 25 сентября. Подозреваемый, находясь в своем доме, четыре раза ударил ножом в грудь и живот своему маленькому сыну. От полученных ранений ребенок скончался на месте.

Детоубийца задержан. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии и выясняют, почему мужчина расправился с сыном. Дело по поручению руководителя алтайского управления СКР передано в четвертый отдел по расследованию особо важных дел.

Следственный комитет выложил видео с места преступления в своем акаунте в WhatsApp. В одной из комнат обнаружено постельное белье с пятнами крови.

Скриншот видео СКР

В августе похожее преступление было совершено в Кирове. Мать зарезала двухлетнего сына, который мешал ей отдыхать.

Барнаул, служба информации РИА «Новый День»

Барнаул. Другие новости 25.09.19

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