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Пятница, 16 августа 2019, 15:00 мск

Новости Скандалы и происшествия

Жительница Кирова зарезала мешавшего отдыхать 2-летнего сына

В Кирове по факту обнаружения в одной из квартир дома по улице Дружбы тела 2-летнего мальчика с ножевыми ранениями возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего» (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, следователи установили, что к смерти ребенка причастна его мать. Она была задержана.

Жительница Кирова зарезала мешавшего отдыхать 2-летнего сына

Во время допроса женщина призналась в содеянном и рассказала, что она нанесла смертельные травмы сыну, так как ребенок мешал ей отдыхать. Данный факт также подтвердили свидетели. Мать ребенка допрошена в качестве подозреваемой. Решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также следователи всесторонне изучат причины и условия, способствовавшие трагедии, дадут правовую оценку действиям (бездействию) территориальных органов системы профилактики. Помимо этого будет инициирован вопрос о лишении родительских прав женщины в отношении ее второго малолетнего ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.

Киров, Иван Гридин

Киров. Другие новости 16.08.19

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