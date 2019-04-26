В Кузбассе участница голодовки против сокращения медиков попала в больницу

В Анжеро-Судженске одна из участниц голодовки, организованной медсестрами против массовых сокращений ставок в местной горбольнице, была госпитализирована с гипертоническим кризом. В профсоюзе заявили, что на женщину оказывало давление руководство медучреждения.

Женщина, работающая младшей медсестрой, присоединилась к голодовке 25 апреля. На следующий день она вышла на работу, где и потеряла сознание. «На нее на работе наорали опять – их же там со страшной силой прессуют, угрожают увольнениями – потом ее позвали в административный корпус учреждения, чтобы познакомить с каким-то очередным уведомлением о сокращении», – сообщил Тайге.инфо представитель профсоюза медработников «Действие».

Собеседник издания считает, что в ухудшении состояния женщины виновато ее начальство. «Организована травля в местных СМИ, женщин несколько недель опрашивала полиция по анонимному доносу», – сообщили в профсоюзе.

Протесты медиков в Кузбассе связаны с сокращениями ставок и переводом медперсонала в уборщицы. Так горбольница Анжеро-Судженска сокращает 105 штатных единиц санитарок и младших медсестер в стационарах и поликлиниках. Власти заявляют, что перестановки обусловлены значительным снижением численности населения и сокращением объемов медицинской помощи.

В свою очередь активисты указывают, что замена медсестер на «уборщиц с функциями санитаров» выведет младший медперсонал из-под действия майских указов о повышении зарплат.

Участниц акций протеста вызывают на допросы в связи с «несанкционированными» пикетами, которые, были согласованы, а также вынуждают уйти из профсоюза. Чтобы привлечь внимание к проблеме медработники объявили голодовку.

Кемерово, Служба информации РИА «Новый День»

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