«Порочат честь региона»: глава Кузбасса набросился на участников протестов

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что протестные акции, митинги и забастовки создают «негативный фон в отношении Кузбасса» и порочат честь региона. Такие слова прозвучали на конференции к 300-летию Кемеровской области.

«Вот из всех этих митингов ни один не принес ничего, а создал негативный фон в отношении Кузбасса», – цитирует главу региона «Коммерсантъ».

По мнению губернатора, подобный негативный фон спровоцировала голодовка медсестер в Анжеро-Судженске, протестующих против сокращения медиков. Ранее сообщалось, что одна из участниц голодовки была госпитализирована с гипертоническим кризом. В профсоюзе заявили, что на женщину оказывало давление руководство медучреждения. Другая медсестра сообщила об угрозах и давлении на семью.

«Сами перенервничали, себя довели, администрация Анжеро-Судженска была выбита из работы, больница выбита из работы», – прокомментировал акцию протеста Цивилев. Он отметил, что протестующие «хотят сохранить себе зарплату, не выполняя работу за эту зарплату». «Я сейчас не вмешиваюсь и наблюдаю за этой ситуацией», – добавил глава региона.

По его мнению, про Кузбасс думают, «что у нас с головой что-то не то», когда в регионе проходят акции протеста. «Все, кто хочет провести митинг, объявить голодовку, я приглашаю, всех желающих, поработать в органах власти», – заявил губернатор. Он полагает, что часто в митингах участвуют люди, которые «хотят только показать себя».

Как сообщал «Новый День», протесты медиков в Кузбассе связаны с сокращениями ставок и переводом медперсонала в уборщицы. Так, горбольница Анжеро-Судженска сокращает 105 штатных единиц санитарок и младших медсестер в стационарах и поликлиниках. Власти заявляют, что перестановки обусловлены значительным снижением численности населения и сокращением объемов медицинской помощи.

В свою очередь активисты указывают, что замена медсестер на «уборщиц с функциями санитаров» выведет младший медперсонал из-под действия майских указов о повышении зарплат.

Участниц акций протеста вызывают на допросы в связи с «несанкционированными» пикетами, которые, были согласованы, а также вынуждают уйти из профсоюза. Чтобы привлечь внимание к проблеме медработники объявили голодовку.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

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