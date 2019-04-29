В Кузбассе священник с попадьей избили женщину

В Новокузнецке супруга священнослужителя устроила драку с местной жительницей. В потасовке принял участие и сам батюшка.

Очевидец прислал видео с места конфликта в редакцию местного издания city-n.ru. По словам автора ролика, священник с супругой набросились на женщину, которая попросила убрать их собаку. При этом попадья применила электрошокер.

Затем пара пыталась скрыться. Досталось и случайной прохожей, которая хотела заставить участников конфликта дождаться приезда правоохранителей.

Новокузнецк, Служба информации РИА «Новый День»

Новокузнецк. Другие новости 29.04.19

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