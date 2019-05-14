Новокузнецкого священника отстранили от служб после драки с применением электрошокера

Получила продолжение история с дракой с применением электрошокера в Новокузнецке, в которой оказался замешан священнослужитель. По решению епархиального церковного суда священника отстранили от проведения служб на один год.

Заседание церковного суда, на котором обсуждался инцидент, состоялось накануне. На него пригласили всех участников конфликта. Как сообщили в отделении Новокузнецкой епархии, мировое соглашение не было заключено, поскольку вторая сторона высказала в адрес священнослужителя множество претензий, передает РИА «Новости». Правоохранители пока не дали оценку ситуации.

Ранее сообщалось, что супруга священнослужителя устроила драку с местной жительницей. В потасовке, произошедшей в конце апреля, принял участие и сам батюшка. Очевидец прислал видео с места конфликта в редакцию местного издания City-n. По словам автора ролика, священник с супругой набросились на женщину, которая попросила убрать их собаку. При этом попадья применила электрошокер. Затем пара пыталась скрыться, сообщил автор видео. Позднее выяснилось, что участницей конфликта была не жена, а дочь священника.

Новокузнецк, служба информации РИА «Новый День»

Новокузнецк. Другие новости 14.05.19

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