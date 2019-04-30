Стреляли и дрались: в московском ресторане произошло массовое побоище

В ресторане на востоке Москвы произошло массовая потасовка, один из участников которой открыл стрельбу из травматического пистолета. В результате инцидента пострадал один человек.

Происшествие случилось в заведении на Зеленом проспекте в понедельник около 22:30. Очевидцы рассказали, что в ходе драки один из ее участников выстрелил в другого из травмата. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного полицейского главка. У него диагностированы травмы руки и ребер, уточняет ТАСС. По его информации, драка произошла в караоке-клубе.

Прибывшие на место правоохранители задержали несколько участников потасовки. Их доставили в отдел полиции. Однако нескольким участникам конфликта удалось сбежать с места происшествия, их разыскивают полицейские.

По факту инцидента полиция ведет проверку.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.04.19

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