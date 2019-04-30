Во время Антарктической экспедиции при странных обстоятельствах погибли два моряка

На судне «Василий Головнин», которое следовало из Антарктиды, по неизвестным пока причинам погибли два моряка. Проводится расследование.

Как рассказали РИА «Новости» в Федерации профсоюзов Приморского края (ФППК), матрос 1988 года рождения и токарь 1972 года рождения погибли 25 апреля, когда дизель-электроход шел из Антарктиды после доставки грузов на индийские арктические станции.

«Причины и виновные устанавливаются. Люди погибли при странных обстоятельствах, необходимо их выяснить», – сказал представитель федерации профсоюзов.

В компании Fesco, которой принадлежит судно, подтвердили гибель моряков. Причины смерти на данный момент не установлены, проводится расследование, пояснил представитель судовладельца.

Ранее «Комсомольская правда» сообщила, что причиной гибели людей на судне стало отравление, в том числе метанолом.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 30.04.19

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