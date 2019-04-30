Пойман подозреваемый в передаче наркотиков в «Матросскую тишину»

Сыщики задержали подозреваемого в передаче наркотиков в московский следственный изолятор «Матросская тишина», сообщает столичное управление Следственного комитета РФ. Ранее от отравления зельем скончались двое арестантов СИЗО.

Подозреваемым оказался ранее судимый мужчина 1984 года рождения. В ходе допроса задержанный признался в передаче наркотика в следственный изолятор. Ему предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков (ч.2 ст. 228.1 УК РФ). Сегодня следствие обратится в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде ареста.

В ведомстве подчеркнули, что установить и задержать подозреваемого удалось благодаря совместной работе следователей, сотрудников ФСБ, отдела собственной безопасности УФСИН по городу Москве и столичной полиции.

По информации следствия, в период с 22 по 24 апреля нескольким арестантам «Матросской тишины» были переданы наркотики. В результате четверо заключенных получили острое наркотическое отравление, от которого двое умерли. Остальным пострадавшим была оказана медицинская помощь, их уже выписали из больницы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по трем статьям – «Незаконный сбыт наркотических средств» (п. «а» ч.2 ст. 228.1 УК РФ, «Злоупотребление должностными полномочиями» (ч.3 ст. 285 УК РФ), «Халатность» (ч.2 ст. 293 УК РФ).

Ранее замдиректора ФСИН Валерий Максименко сообщил «Интерфаксу», что наркотик передали в две камеры в продуктовой посылке, смочив им ткань. Экспертиза установила, что арестанты употребили метадон.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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