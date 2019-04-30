Житель Башкирии попал в больницу после нападения бешеной рыси

На жителя Башкирии набросилась бешеная рысь. Мужчина получил многочисленные раны и был доставлен в больницу.

Инцидент произошел вечером 29 апреля в селе Казаклар-Кубово Буздякского района Башкирии. По данным республиканского управления ветеринарии, мужчина вышел из дома и заметил на своем участке рядом с лесной опушкой дикую рысь. Сельчанин начал отгонять зверя, тогда рысь бросилась в его сторону. Мужчина в результате получил рваные раны головы, шеи и руки.

Охотники застрелили хищника и передали труп на экспертизу ветеринарам. В ходе исследования было установлено, что рысь была заражена бешенством, сообщает ИА «Башинформ».

Пострадавший госпитализирован. Ему провели вакцинацию. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное.

Уфа, служба информации РИА «Новый День»

Уфа. Другие новости 30.04.19

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