В Тюмени бешеная енотовидная собака покусала обычную собаку

Тюменская область неблагополучна по бешенству. Такое заявление сделали в Управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. Ведомство сообщает, что за отчетный период 2018 года зарегистрировано семь случаев бешенства животных: в Нижнетавдинском, Ишимском, Омутинском, Ялуторовском, Заводоуковском, Тюменском, Голышмановском районах Тюменской области.

«В одном случае заболела собака, в остальных случаях заболевание установлено у диких животных – лисицы и енот. В настоящее время снят карантин в пяти эпизоотических очагах, в двух – ведутся работы по ликвидации заболевания», – уточнили в Россельхознедзоре. В Управлении ветеринарии Тюменской области уточнили, что среди бешеных животных был все же не енот, а енотовидная собака.

«Она подралась с обычной собакой в Юргинском районе. Хозяину потом пришлось убить своего пса, по результатам анализа был подтвержден диагноз «бешенство»», – рассказал «Новому Дню» начальник отдела противоэпизоотических и специальных ветеринарных мероприятий Сергей Палагин. Он добавил, что в регионе не было зафиксировано ни одного случая, когда больное животное нападало на человека.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 21.12.18

В Тюмени уволен директор госпредприятия, ответственного за лекарства. / Ишимского педофила осудили на 22 года (ФОТО). / В Екатеринбурге вынесли приговор члену банды «тюменских фсбшников» (ВИДЕО). Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»