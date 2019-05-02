Около 2 тысяч человек эвакуированы из-за пожара в ТРЦ Иркутска

В Иркутске в торгово-развлекательном центре «Сильвер Молл» на улице Сергеева произошел пожар, сообщает региональное управление МЧС РФ.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 12:19 по местному времени. Очевидцы выложили в соцсетях многочисленные видео, на которых видны клубы черного дыма, идущие из-под крыши здания.

Из ТРЦ были эвакуированы около 2 тысяч посетителей. Пожар потушили в 12:44. Его площадь составила 20 квадратных метров. Огонь повредил кровлю здания. По уточненной информации, на крыше горел утеплитель, сообщает портал irk.ru.

В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время пожарные проводят проверку всех помещений торгового центра.

Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

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