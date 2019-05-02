В Петербурге нашли четырех детей-«маугли»: полиция начала проверку

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции начали проверку сообщения о четырех детях из многодетной семьи, которые живут в ужасных условиях в захламленной квартире в одном из домов по Предпортовому проезду.

Информация о детях появилась в паблике «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте». Пост сопровождают фотографии и видео, на которых дети спят в грязной одежде на голых матрацах на полу. Квартира кишит тараканами и клопами. На одном из снимков рядом со спящим ребенком лежат фекалии. Пол устлан отходами, тряпками, грязной одеждой и пластиковыми пакетами.

Фото: vk.com/plohie_novosti_mc

Отмечается, что дети не ходят в школу. В семье есть собака, которая, судя по фото, выглядит ухоженной в отличие от детей.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Полицейские совместно с сотрудниками органов опеки выехали на место для выяснения всех обстоятельств, передает РЕН ТВ.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 02.05.19

В Салехарде полностью сгорел двухэтажный дом. / «Порошенко есть что скрывать»: Москва обвинила Киев в торможении расследования трагедии в Одессе. / «Очередная фальшивка»: Минобороны РФ отрицает гибель четырех военнослужащих в Сирии. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»