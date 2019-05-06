При взрыве на пермском заводе погибли люди. Возбуждено дело

В городе Березники Пермского края сегодня, 6 мая, в цехе по производству аммиака ОАО «Уралхим» прогремел взрыв, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. «Сегодня, 06 мая, в 10:15 в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Пермскому краю» поступило сообщение о том, что в результате проведения ремонтных работ в одном из цехов предприятия АО «ОХК «Уралхим» филиала «Азот» произошел производственный инцидент», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В результате ЧП погибли три человека, еще один получил травмы и был госпитализирован. Горения не было. Угрозы населению нет. На месте работают специалисты всех служб РСЧС. Проводится мониторинг газовоздушной среды на территории предприятия, отметили в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (ч.3 ст.217 УК РФ).

Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, производят выемку технической документации, видеозаписей камер наблюдения. Продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за охрану труда и пожарную безопасность на предприятии. Расследование уголовного дела продолжается.

Пермь, Иван Гридин

Пермь. Другие новости 06.05.19

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