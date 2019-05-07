В Волгограде лифт раздавил директора лифтовой компании

В Волгограде организована доследственная проверка по факту смерти сотрудника ООО «СП-Лифт» на железнодорожном вокзале, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.
Установлено, что 07 мая на железнодорожном вокзале Волгоград-1 при производстве монтажных работ по пусконаладке лифта была нарушена техника безопасности. В результате директор лифтовой компании получил травму головы несовместимой с жизнью.
Следователь провел осмотр места происшествия. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Волгоград, Иван Гридин
Волгоград. Другие новости 07.05.19
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