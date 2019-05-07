В Волгограде лифт раздавил директора лифтовой компании

В Волгограде организована доследственная проверка по факту смерти сотрудника ООО «СП-Лифт» на железнодорожном вокзале, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.

Установлено, что 07 мая на железнодорожном вокзале Волгоград-1 при производстве монтажных работ по пусконаладке лифта была нарушена техника безопасности. В результате директор лифтовой компании получил травму головы несовместимой с жизнью.

Фото: Южное СУ на транспорте СКР

Следователь провел осмотр места происшествия. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Волгоград, Иван Гридин

Волгоград. Другие новости 07.05.19

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