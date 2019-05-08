В горах Алтая лавина погребла семерых новосибирцев

В Республике Алтай организована доследственная проверка по факту гибели семи туристов. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по республике, сообщение о сходе лавины в районе Южно-Чуйского хребта Кош-Агачского района 6 мая поступила спасателям только утром 8 мая.

Позвонивший рассказал, что группа туристов из Новосибирска в составе 9 человек попала под лавину. Два человека сумели самостоятельно выбраться, и только сегодня, 8 мая, сообщили о произошедшем. Отыскать товарищей им не удалось. Для осуществления поисковых работ в ближайшее время вылетает группа спасателей, в том числе 4 кинологических расчета, задействовано 2 вертолета.

В пресс-службе регионального СУ СКР сообщили, что по факту схода лавины на туристов организована доследственная проверка. В настоящее время проводятся необходимые доследственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, следствием выясняется, что явилось причиной происшествия, были ли нарушены меры безопасности при восхождении, и кто являлся организатором восхождения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Горно-Алтайск, Иван Гридин

Горно-Алтайск. Другие новости 08.05.19

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