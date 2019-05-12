При взрыве бытового газа под Ростовом погибли два человека

В жилом доме в Ростовской области произошел взрыв бытового газа. По предварительным данным, погибли два человека, еще двое госпитализированы. Власти ввели режим ЧС. Прокуратура заявила о начале проведения проверки.

Взрыв прогремел в поселке Чистоозерный Каменского района в 00:30, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС. В результате произошло обрушение кровли многоквартирного жилого дома на 16 квартир.

«По уточненным данным, два человека пострадали, они находятся в ЦГБ города Каменска-Шахтинского. Девочка 2010 года рождения скончалась в карете скорой помощи, один человек без признаков жизни находится под завалами», – уточнили в МЧС. Во временном пункте размещения, развернутом на базе Богдановской участковой больницы, находятся 13 человек. С ними работают психологи

В настоящее время на месте происшествия работают 106 человек, 27 единиц техники. Пожарно-спасательными подразделениями производится разбор завалов. Для того, чтобы предотвратить дальнейшее обрушение жилого дома, организовано укрепление первого этажа.

Прокуратура объявила о начале проведения проверки организаций, которые обслуживали дом, где взорвался газ, передает РИА «Новости». «При наличии оснований будут приняты меры реагирования», – сказал представитель прокуратуры.

Ростов-на-Дону, Служба информации РИА «Новый День»

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