Житель Ставрополья расстрелял из ружья семь человек

В Ставропольском крае арестовали мужчину, который открыл огонь из охотничьего ружья. Ранения получили семь человек, в том числе двое детей.

Инцидент произошел 10 мая в поселке Предгорного района, сообщили в пресс-службе краевого управления СКР. Во время застолья между местными жителями произошел конфликт, один из участников ссоры взял дома охотничье ружье и открыл огонь по своим обидчикам. Он сделал не менее 10 выстрелов.

В результате огнестрельные ранения дробью получили семь человек, в том числе дети 2009 и 2015 годов рождения. Пострадавших госпитализировали, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Стрелка задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в» и «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ «покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом». Расследование продолжается.

Ставрополь, Служба информации РИА «Новый День»

Ставрополь. Другие новости 13.05.19

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