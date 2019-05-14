Кондуктор заложил муляж бомбы в троллейбус, чтобы не ходить на работу

В Чите кондуктора троллейбуса обвиняют в ложном сообщении об акте терроризма. Мужчина изготовил муляж бомбы, чтобы отлынивать от работы.

Подозрительный предмет обнаружили в салоне троллейбуса в ноябре прошлого года, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. Прибывшие на место правоохранители установили, что устройство не представляет опасности.

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ провели расследование и выяснили, что коробку в транспорте оставил кондуктор троллейбуса. Мужчина признался, что изготовил муляж, чтобы сорвать свой рабочий день.

Кондуктора обвинили по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Расследование дела завершено, судьбу обвиняемого определит суд.

Чита, Служба информации РИА «Новый День»

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