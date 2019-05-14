В Красноярске пятеро детей получили ожоги глаз на занятии по гимнастике

В красноярском Центре спортивного развития пять детей получили ожоги глаз во время занятий. Следователи начали проверку.

Инцидент произошел 27 апреля в помещении зала дзюдо МБОУ СШ № 45. По данным следствия, тренер, проводя занятия с детьми по художественной гимнастике, вместе с освещением включила бактерицидные лампы.

В результате ожоги глаз получили пятеро детей в возрасте от 5 до 8 лет. «В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Красноярскому краю.

Красноярск, Служба информации РИА «Новый День»

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