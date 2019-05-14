В донской рыбе нашли опасное для человека заболевание

В Ростовской области специалисты референтного центра Россельхознадзора обнаружили у рыб опасное для человека заболевание – дерматофибросаркому.

Зараженный судак обитает в бассейне реки Дон, говорится на сайте ведомства. Также он может водиться в Волге. Отмечается, что заболевание поражает до 5-7% популяции рыб.

Дерматофибросаркома проявляется плотными новообразованиями на коже, плавниках, жабрах судака. Затем на месте опухолей образуются язвы. Вероятно, рост численности больной рыбы обусловлен загрязнением окружающей среды.

«Профилактика и специфические меры борьбы с дерматофибросаркомой судака не разработаны. В связи с потенциальной опасностью возникновения заболевания у человека и теплокровных животных на приемных пунктах сильно пораженного судака выбраковывают», – отметили в Россельхознадзоре.

В то же время при незначительных поражениях рыбу используют в промышленную переработку, например, для копчения или консервов.

Ростов-на-Дону, Служба информации РИА «Новый День»

Ростов-на-Дону. Другие новости 14.05.19

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