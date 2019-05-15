В Бурятии больной ребенок скончался из-за недостатка топлива в самолете

В Бурятии самолету, перевозившему больного ребенка, не хватило топлива. Воздушное судно совершило вынужденную посадку, в результате врачи не успели спасти жизнь маленького пациента.

Девятилетний мальчик поступил в Муйскую центральную районную больницу с острым нарушением мозгового кровообращения 14 февраля. В течение недели врачи не могли поставить верный диагноз. 22 февраля было принято решение доставить ребенка санитарной авиацией в Детскую республиканскую клиническую больницу.

Самолет Ан-2, перевозивший маленького пациента, совершил вынужденную посадку в Хоринском районе. Вместо запланированных трех часов перевозка заняла около 11 часов. Позже ребенок скончался.

По итогам проверки, проведенной Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, выяснилось, что самолету не хватило топлива. «Причиной происшествия признан неправильный расчет командиром воздушного судна требуемого для выполнения авиарейса количества топлива, без учета фактических метеоусловий», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, авиакомпания при выполнении полета допустила и другие нарушения. В частности, из Улан-Удэ в Таксимо в салоне самолета вместе с пассажирами перевозились бочки с авиационным топливом, что запрещено нормами воздушного законодательства. Авиакомпания должна выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

После смерти ребенка иркутским следственным отделом ВС СУт СК РФ возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование продолжается.

Улан-Удэ, Служба информации РИА «Новый День»

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