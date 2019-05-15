Ульяновец устроил резню на дне рождения у соседей: среди жертв – ребенок

В Ульяновской области сосед с ножом напал на семью после празднования дня рождения одного из ее членов. Нападавший был среди участников торжества. В результате резни погибли два человека, в том числе ребенок, еще два человека получили тяжелые ранения и находятся в больнице, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, ранним утром 15 мая в одном из частных домов в поселке Ишеевка были обнаружены тела 44-летнего мужчины и его 10-летнего сына с многочисленными ножевыми ранениями. 39-летняя жена убитого и его 18-летняя дочь доставлены в больницу с тяжкими телесными повреждениями.

По подозрению в нападении на семью задержан их 40-летний сосед. Накануне в доме отмечали день рождения дочери. Подозреваемый был в числе гостей. По факту жестокой расправы возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

Убийца был крестным отцом погибшего мальчика, сообщает телеканал «360» со ссылкой на местных жителей.

На месте преступления работают сотрудники полиции, следователи и криминалисты.

Ульяновск, служба информации РИА «Новый День»

Ульяновск. Другие новости 15.05.19

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