В Башкирии чиновница свела счеты с жизнью после выговора от начальства

52-летняя сотрудница Роспотребнадзора Башкирии была обнаружена мертвой в лесу. Правоохранители предполагают, что речь идет о суициде. Накануне женщина получила выговор от начальства.

Как рассказал глава Башкирии Радий Хабиров, чиновницу и ее начальников он пригласил для беседы после того, как один из предпринимателей пожаловался, что его магазин закрыли после проверки сотрудниками Роспотребнадзора.

«Мы попытались разобраться в этой ситуации. То, что я услышал, меня привело к выводу, что в данном случае приняты избыточные действия. Я попросил передать все материалы в прокуратуру. Более того, поскольку руководитель ввел меня в заблуждение, я сказал, что с ним работать не буду», – сообщил глава региона.

Руководитель Роспотребнадзора Башкирии Евгений Степанов подтвердил, что у него произошел напряженный разговор с подчиненной, передает Bash.News.

По факту смерти женщины следователи проводят проверку. По предварительным данным, признаков насилия на теле покойной не обнаружено. Вероятнее всего, она совершила самоубийство.

Уфа, Служба информации РИА «Новый День»

Уфа. Другие новости 20.05.19

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