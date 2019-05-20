В Омской области мать избила, связала и оставила раздетого сына в сарае на ночь

В Омской области организована доследственная проверка в отношении 39-летней жительницы поселка Любинский, которая 15 мая совместно с 19-летней дочерью избила 1-летнего сына и незаконно лишила его свободы.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области, установлено, что женщина избила ремнем сына и привязала его к столбу в сарае за то, что он прогулял уроки в школе. Чтобы мальчик не позвал на помощь, она затолкала ему в рот носки и завязала марлевой повязкой. После мать выключила свет, закрыла сарай на замок и оставила сына одного на ночь. Помогала ей в этом 19-летняя дочь.

Несмотря на прохладную погоду и отсутствие в сарае отопления, мальчик был босоног и одет лишь в футболку и спортивные штаны. Спустя некоторое время, школьник смог освободиться от пут и выбраться из сарая через окно. Освободившись, он побежал к другу и сообщил, что ушел из дома. Мама его товарища обратилась в полицию.

Эксперты обнаружили на теле мальчика кровоподтеки, которые могли появиться от ударов тупым предметом, однако вред здоровью ребенка нанесен не был. Мальчика поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Полицейские возбудили в отношении матери уголовное дело по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» (ст.156 УК РФ). Материалы дела были направлены в Любинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Омской области. Следователи организовали доследственную проверку в рамках уголовных статей «истязание» и «незаконное лишение свободы» (ст.117, ст.127 УК РФ). По итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Если вина матери будет доказана в суде, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Омск, Иван Гридин

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