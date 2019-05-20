В Оренбурге неизвестные убили бизнесмена, его супругу и водителя

В поселке Ростоши города Оренбурга были убиты три человека – двое мужчин и женщина. Один из погибших был директором филиала ООО «Газпромтранс». Возбуждено уголовное дело.

Как сообщается на сайте областного управления СКР, тела были обнаружены сегодня утром. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Ведомство не называет имен погибших.

Местные СМИ сообщают, что убит Андрей Бахарев – заместитель председателя комиссии Общественной палаты по экономическому развитию, предпринимательству, вопросам малого и среднего бизнеса, жилищно-коммунального комплекса, директор оренбургского филиала ООО «Газпромтранс». Кроме того, неизвестные расправились с супругой Бахарева и его водителем.

В распоряжении журналистов оказалась запись с камер видеонаблюдения. На кадрах из дома Бахарева выходят трое людей в темной одежде, сначала они садятся в припаркованный автомобиль, но затем покидают машину и скрываются с места преступления.

Оренбург, Служба информации РИА «Новый День»

Оренбург. Другие новости 20.05.19

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