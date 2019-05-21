Школьник накормил крысиным ядом одноклассников

В Чановском районе Новосибирской области 13 детей попали в больницу с признаками отравления. Выяснилось, что малыши наелись крысиного яда, который в школу принес их одноклассник.

Инцидент произошел в средней образовательной школе №2. На уроке рисования дети часто просили попить и жаловались на плохое самочувствие. Учительница вызвала скорую помощь, школьников госпитализировали.

По словам самих детей, они съели вещество, которое принес одноклассник. Ребята говорят, что угощение было похоже на мармелад и пахло карамельками. Установлено, что это был яд для уничтожения грызунов. Ребенок нашел вещество на веранде дома, где он проживает с приемными родителями.

В настоящее время пострадавшие получают медицинскую помощь. Благодаря своевременному вмешательству врачей, тяжелых последствий для организма малышей удалось избежать, их жизни и здоровью ничего не угрожает

Проверку по факту отравления детей начали сотрудники прокуратуры и следователи. «С приемными родителями школьника, который принес в учебное учреждение крысиный яд, проведена профилактическая беседа в части усиления контроля за времяпровождением несовершеннолетнего», – сообщается на сайте областного управления СКР.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

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