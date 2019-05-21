Житель Омска нечаянно задушил любовницу во время секса

Житель Омска задержан по подозрению в убийстве подруги. По версии задержанного, он задушил любовницу по неосторожности во время секса.

По информации регионального управления Следственного комитета, тело 40-летней женщины было обнаружено в ночь на 20 мая в квартире дома на улице Бородина в Омске. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемым оказался 46-летний сожитель погибшей. Ранее он был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Мужчина уверяет, что задушил подругу по трагической случайности. По его версии, он потерял над собой контроль во время жесткого секса, которым пара нередко занималась, сообщает издание Om1.ru. Теперь следствию предстоит проверить его слова.

Добавим, что следователи обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде ареста.

Омск, служба информации РИА «Новый День»

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