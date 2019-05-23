В Астраханской области в отношении двух местных жителей, а также одного жителя Краснодарского края возбуждены уголовные дела по статье «организация экстремистского сообщества, вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества» (чч.1, 2 ст.282.1 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, основанием для этого стали материалы, представленные региональным УФСБ России.

В Астрахани силовики задержали готовившихся к нападениям экстремистов

По данным следствия, подозреваемые, разделяя экстремистские идеи, создали на территории Астрахани организованную группу, члены которой придерживаясь радикальных националистических взглядов, руководствуясь мотивами идеологической и национальной ненависти и вражды, подыскали и вовлекли в него новых участников.

Фото: СКР

В организованной группе существовала строгая дисциплина, изучались правила владения холодным оружием, проводились тактические тренировки с использованием военной экипировки и макетов стрелкового оружия, а в целях конспирации использовались различные шифры при общении. Для реализации задуманного подозреваемые создали взрывчатые вещества и зажигательные смеси, а также пытались приобрести огнестрельное оружие для совершения преступлений.

Фото: СКР

В ходе обысков по месту жительства подозреваемых силовики обнаружили взрывчатые вещества, коктейли «Молотова», литературу с формулами для создания компонентов взрывчатых веществ, патроны, военную экипировку, ножи, фашистскую атрибутику, противогазы, а также пневматическое оружие для проведения военно-тактических тренировок. Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Астрахань, Иван Гридин

Астрахань. Другие новости 23.05.19

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