В Пермском крае загорелся магистральный газопровод

В Чусовском районе Пермского края произошел разрыв трубы газопровода «Северные районы Тюменской области (СРТО) – Урал» диаметром 1,4 метра с последующим возгоранием. В результате был отключен участок газопровода протяженностью почти 100 км (1555-1647 км), сообщили в Ситуационно-аналитическом центре Минэнерго. Данный газопровод эксплуатирует «дочка» «Газпрома» – «Газпром трансгаз Чайковский».

Пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали, что местные жители сообщили о зареве в районе населенных пунктов Вереино и Мульково в 5:50 по местному времени. Диспетчер «Газпром трансгаз Чайковский» в свою очередь заявил о падении давления на магистральном газопроводе. Как уточнили в ведомстве, ближайший к месту пожара населенный пункт расположен в 7 км, угрозы для людей и лесного массива нет.

«Природный газ доставляется потребителям в полном объёме в штатном режиме», – рассказали в пресс-службе «ГазпромТрансгазЧайковский», добавив, что открытое горение прекратилось. На месте ЧП работают оперативные группы.

Пермь, Иван Гридин

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