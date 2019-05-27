В колонии в Одессе бунтуют заключенные, начался пожар: есть пострадавшие

В Одессе заключенные колонии №51 подняли бунт. В ходе беспорядков на территории исправительного учреждения начался пожар. Есть пострадавшие – четверо сотрудников колонии. Об этом сообщает местное издание «Думская» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

К исправительному учреждению стянуты дополнительные силы полиции, Нацгвардии, а также пожарные машины и кареты скорой помощи.

По данным собеседника издания, беспорядки в колонии начались после того, как там пять дней назад ранили ножом или заточкой сотрудника, отвечавшего за длительные свидания, после чего подобные свидания отменили. Кроме того, были отменены общие приемы пищи в столовой. Заключенные начали протестовать не только из-за введенных ограничений, но и плохого качества еды, рассказал источник. «Тогда начальник одесской уголовно-исполнительной службы Евгений Ленивов пообещал им «учения» спецназа, то есть массовое избиение. «Учения» были назначены на сегодня, вот заключенные и решили их предупредить бунтом», – уточнил он.

Очевидцы сообщили о побеге как минимум 15 заключенных, однако эта информация не подтвердилась. Оказалось, что спецназ задержал рядом с колонией не беглецов, а «группу поддержки», присланную криминальным авторитетом.

Известно, что часть заключенных забаррикадировалась (по данным СМИ, несколько сотен человек), сейчас силовики ведут с ними переговоры. Об этом сообщил начальник следственного управления областной полиции Сергей Шайхет.

По последним данным региональной полиции, в результате беспорядков пострадали четверо сотрудников колонии, сгорели пожарный автомобиль и гараж. В еастоящее время пожар локализован. По факту инцидента в колонии открыто уголовное производство по ст. 392 УК Украины (Действия, которые дезорганизуют работу учреждений исполнения наказаний).

Одесса, служба информации РИА «Новый День»

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