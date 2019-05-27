Мужчина с ножом устроил резню в редакции газеты «Родина» в Ставрополе: 4 раненых

В Ставрополе вооруженный ножом мужчина напал на редакцию газеты «Родина». В результате атаки пострадали 4 человека. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем инстаграме.

Злоумышленник проник в редакцию издания и начал бить ножом всех попадавших на его пути журналистов. По словам Владимирова, нападавший задержан, правоохранители проводят с ним все необходимые следственные действия. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, угрозы жизни нет, подчеркнул глава региона. Он уточнил, что «двое уже отпущены домой, еще по двоим решается вопрос о госпитализации».

О мотивах нападавшего не сообщается. Владимиров выразил надежду на то, что «правоохранители оперативно разберутся во всех мотивах и обстоятельствах».

Газету «Родина» издает ставропольское отделение КПРФ.

Ставрополь, служба информации РИА «Новый День»

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