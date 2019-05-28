В Ставрополе возбуждено уголовное дело в отношении 72-летнего мужчины, напавшего с ножом на главного редактора и сотрудников газеты «Родина». Злоумышленника подозревают в покушении на убийство двух и более лиц (ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ ). Следователи задержали подозреваемого, допросили его и провели с его участием проверку показаний на месте.

В Ставрополе пенсионер устроил поножовщину в редакции газеты

Установлено, что в начале мая подозреваемый принес в редакцию «Родины» статью с просьбой опубликовать ее в газете. Впоследствии узнав, что его материал не будет напечатан, мужчина решил убить главного редактора и его подчиненных сотрудников.

Днем 27 мая он прибыл в редакцию и попытался принесенным с собой ножом убить главного редактора и трех сотрудников издания. Журналисты были доставлены в больницу, трое из них отпущены на амбулаторное лечение, главный редактор госпитализирован в стационар.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Осматриваются изъятые с места происшествия предметы, назначаются по ним судебные экспертизы, проводятся допросы потерпевших и свидетелей.

Как рассказали в Ставропольском краевом отделении КПРФ, главный редактор издания Николай Бондаренко получил ножевое ранение лица. На шум отреагировали коммунисты, которым после серьёзной борьбы удалось скрутить нападавшего до приезда полиции, при этом ножевые ранения кроме редактора, получили трое однопартийцев. Первую помощь им оказал депутат краевой думы Виктор Лозовой. Тяжелее всего пострадал самый молодой из защитников – Виталий Гушла. Его, как и Бондаренко госпитализировали, ещё двое – бывший работник правоохранительных органов Виктор Зиновьев и экс-прокурор Владимир Таций пострадали меньше.

Бондаренко перенес операцию в 4-й горбольнице, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Ставрополь, Иван Гридин

Ставрополь. Другие новости 28.05.19

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