В Хабаровске будут судить мать, по вине которой погибла ее дочь

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летней женщины, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, 14 марта 2019 года в квартире одного из жилых домов в Краснофлотском районе Хабаровска произошел пожар.

От отравления продуктами горения погибла 4-летняя девочка. Мать ребенка доставили в больницу, где она получила помощь медиков. В ходе следствия установлено, что причиной возгорания стала непогашенная сигарета, которую обронила на пол мать девочки.

Во время расследования женщина дала признательные показания, раскаялась. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 28.05.19

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