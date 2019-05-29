Житель Кировской области ответить в суде за истязание собственных детей

В Кировской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в истязании своих несовершеннолетних детей и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (п.«а, г» ч.2 ст.117, ст.156 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, следствие установило, что 39-летний житель Фаленского района, являясь отцом 2-х, 5-ти и 6-ти летних детей, на протяжении длительного времени жестоко, пренебрежительно и грубо с ними обращался. С июля 2018 года по март 2019 года он систематически избивал их, надлежащего ухода и присмотра за ними не осуществлял.

Обвиняемый сознался в содеянном, пояснил, что бил детей из-за личной неприязни. Вину в совершенных преступлениях он признал полностью, раскаялся. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Дети находятся с мамой. Для устранения причин и условий, способствовавших совершению преступлений, в адрес главы администрации Фаленского района, начальника ОП «Фаленское» МО МВД России «Зуевский», руководителя КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения» в Зуевском районе были внесены представления, по результатам рассмотрения которых должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Киров, Иван Гридин

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