Во время ЕГЭ по математике в Чебоксарах умерла 11-классница

В одной из школ Чебоксар во время единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике скончалась ученица 11 класса, сообщили в пресс-службе министерства образования и молодёжной политики Чувашии.

«Утром ученица 11 класса, инвалид с детства, пришла на экзамен, и уже по внешнему виду было понятно, что ей нездоровится. Дежурившие в школе медики и организаторы экзамена настоятельно рекомендовали девушке и ее родителям отказаться от участия в экзамене. Однако совершеннолетняя выпускница приняла решение сдавать экзамен», – рассказали в министерстве.

Там также уточнили, что в течение часа она писала экзаменационную работу, потом попросила разрешения выйти из кабинета, уже в коридоре ей стало плохо. «Девушке была оказана оперативная медицинская помощь, проведены реанимационные мероприятия, но вернуть ее к жизни не удалось», – подчеркнули в ведомстве.

Чебоксары, Иван Гридин

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