В центре Улан-Удэ ветер перевернул батут с играющими детьми. В результате инцидента пострадали 4 малышей, все они госпитализированы. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает управление Следственного комитета РФ по Бурятии.

Происшествие случилось на улице Терешковой в Октябрьском районе, на площадке перед одним из торговых центров. Возраст пострадавших детей – от двух до семи лет. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое: ребенок находится без сознания. Пострадавший помещен в реанимацию.

По факту получения травм детьми возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей). На месте происшествия работает следственная группа. Выяснилось, что батут крепился веревками к двум опорам из автомобильных покрышек и бетона.

Сейчас следователи устанавливают владельца батута. «Проводится выемка технической документации, актов и разрешений на осуществление предпринимательской деятельности, а также выполняются другие следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия», – говорится в сообщении ведомства.

Улан-Удэ, служба информации РИА «Новый День»

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