Собака на цепи растерзала 4-летнего мальчика под Новосибирском

В Новосибирской области сторожевая собака насмерть загрызла четырехлетнего мальчика. Находящийся на привязи пес набросился на ребенка, когда тот пробегал мимо. По факту гибели малыша возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По информации ведомства, трагедия произошла вечером 2 июня в поселке Коченево. Дети играли во дворе по улице Осенняя без присмотра взрослых. В какой-то момент четырехлетний мальчик оказался рядом с находящейся на цепи сторожевой собакой. Пес схватил ребенка и начал его кусать, причинив множественные раны. На крики детей прибежали взрослые и отогнали собаку. Мальчик был доставлен в районную больницу, где вскоре скончался от полученных телесных повреждений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Следователи выясняют обстоятельства гибели ребенка. По делу назначены судебно-медицинские экспертизы.

Как сообщал «Новый День», в феврале домашние собаки – немецкая овчарка и ротвейлер – загрызли новорожденную девочку в Томске. В отношении матери, оставившей дочь без присмотра, возбудили уголовное дело.

В апреле в Благовещенске стая бродячих собак напала на девятилетнего мальчика во время прогулки. Ребенка с множественными рваными ранами тела и лица доставили в больницу и поместили в реанимацию. По факту нападения собак на школьника возбуждено уголовное дело.

Новосибирск, служба информации РИА «Новый День»

Новосибирск. Другие новости 05.06.19

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