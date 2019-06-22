Трое детей пострадали, выпав из кабинки аттракциона в парке «Сокольники»

В Москве трое детей пострадали после падения с одного из аттракционов в парке «Сокольники».

Инцидент произошел утром в субботу, 22 июня. Дети выпали вниз головой из кабинки аттракциона «Колобок», сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, одна из кабинок карусели сломалась, после чего аттаркцион остановили. Дети, находившиеся в тот момент в кабинке, оказались вниз головой. В результате они выпали из кабинки и получили травмы. Обстоятельства происшествия уточняются.

Телеграм-канал Baza сообщает, что у детей зафиксированы ушибы, сотрясение головного мозга и травма шеи. Пострадавшая 11-летняя девочка не может двигаться, уточняет телеграм-канал «112».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.06.19

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