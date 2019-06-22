СКР возбудил уголовное дело после падения детей с карусели в «Сокольниках»

Следователи возбудили уголовное дело после падения трех детей из кабинки аттракциона в парке «Сокольники», сообщает столичное управление Следственного комитета.

В ведомстве не уточнили, по какой статье возбуждено дело, отметив лишь, что это сделано «с целью всестороннего установления обстоятельств произошедшего».

По данным следствия, днем 22 июня в результате поломки аттракциона кабинка с находящимися внутри тремя детьми упала на землю, и они получили различные травмы. Все пострадавшие госпитализированы, сообщили в столичном департаменте здравоохранения. У двоих детей диагностированы ушибы, у одного – легкое сотрясение мозга. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает, передает радиостанция «Говорит Москва».

Пресс-секретарь парка Екатерина Самарина заявила радиостанции, что нарушения допустил персонал, обслуживающий аттракцион. По ее словам, при работе аттракциона «Колобок» «сломался болт оси крепления кабины», в результате кабина просела «с высоты 20 см», после чего карусель автоматически остановилась. «Персоналом арендатора площадки была нарушена техника безопасности при эвакуации, в связи с чем пострадало трое детей», – рассказала она.

Сейчас на месте работают следователи. Они осматривают место происшествия и проводят другие « необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин случившегося», отметили в СКР.

Ранее сообщалось, что трое детей выпали вниз головой из кабинки остановившейся карусели «Колобок» после ее поломки. Отмечалось, что самопроизвольно отстегнулись страховочные тросы, в результате чего дети упали на землю. По другим данным, страховочные тросы отстегнул обслуживающий персонал.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.06.19

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