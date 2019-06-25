Аппарат лучевой терапии, убивший пациентку в Воронеже, оказался нелегальным

Аппарат лучевой терапии, неисправность которого стала причиной смерти пациентки в воронежском онкодиспансере, не зарегистрирован на территории России. Об этом сообщили в Росздравнадзоре по результатам проверки.

«По результатам проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия установлено, что медицинское изделие: «Radiotherapy Cobalt Unit TERAGAM® K-01», производства «ISOTREND L.t.d», CZECH REPUBLIC, serial number 0101 не зарегистрировано на территории Российской Федерации и представляет прямую угрозу жизни и здоровью пациентов», – говорится в сообщении на сайте Росздравнадзора.

Установлено, что нелегальным аппаратом пользовались на протяжении 14 лет. 22 мая 2019 года у прибора заклинил подъемный механизм, в результате он буквально раздавил пациентку, которая от полученных травм скончалась.

Главному врачу БУЗ ВО «Воронежский областной клинический онкологический диспансер» Ивану Мошурову предписано устранить нарушения. Составлено два протокола по ст. 6.28 («Нарушение установленных правил в сфере обращения медицинских изделий») и ч.3 ст.19.20 («Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если специальное разрешение (лицензия) обязательно (обязательна)»).

Материалы проверки также были переданы в Минздрав и следственные органы.

Воронеж, Служба информации РИА «Новый День»

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