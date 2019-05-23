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Четверг, 23 мая 2019, 08:27 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Воронеже аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку онкодиспансера

ЧП произошло в Воронежском областном онкологическом диспансере. Пациентка погибла в аппарате лучевой терапии. Следователи проводят проверку.

Трагедия произошла 22 мая. У прибора заклинил подъемный механизм, в результате аппарат буквально раздавил пациентку.

Неисправный механизм проверят технические эксперты Росздравнадзора, которые уже выехали на передвижной лаборатории из Москвы в Воронеж. Известно, что заклинивший аппарат выпущен в Чехии в 2006 году.

В пресс-службе СУ СКР сообщили, что по факту смерти пациентки проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Воронеж, Служба информации РИА «Новый День»

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