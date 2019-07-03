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Среда, 3 июля 2019, 16:39 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Северной Осетии по подозрению во взяточничестве скрутили прокурора

Фото: СКР

Сотрудники Главного следственного управления СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя прокурора Пригородного района Северной Осетии-Аланиа, ныне занимающего должность старшего помощника прокурора Ардонского района.

В Северной Осетии по подозрению во взяточничестве скрутили прокурора

Как сообщили в пресс-службе СКР, его подозревают в приготовлении к получению взятки с вымогательством, в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.30, пп.«б, в» ч.5 ст.290 и ч.1 ст.285 УК РФ). По версии следствия, Созанов в период с февраля по август 2018 года, используя свои служебные полномочия, потребовал от руководителя одной из коммерческих организаций взятку в размере 1 млн рублей за общее покровительство.

Следователями СК России совместно с сотрудниками УФСБ России проведено 14 обысков и 12 выемок по месту работы и жительства подозреваемого, а также в ОМВД России по Пригородному району Республики Северная Осетия-Алания, в ходе которых изъяты предметы, представляющие интерес для следствия. Предварительная стоимость недвижимого имущества, находящегося в собственности Созанова и его родственников, составляет около 200 млн рублей.

Обнаруженный у сотрудника прокуратуры арсенал. Фото: СКР

На видео с задержанием Сазонова запечатлены хорошо обставленные просторные интерьеры, дорогая техника, целый арсенал стрелкового оружия, а также набор наручных часов, которые, вероятно, он коллекционировал. Следствие в обеспечительных целях будет ходатайствовать о наложении ареста на имущество Сазонова.

Преступление было выявлено при взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Республике Северная Осетия-Алания. Расследование уголовного дела продолжается.

Владикавказ, Иван Гридин

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