Экс-глава «Автодора» попал под «уголовку» за злоупотребление полномочиями

Генпрокурор РФ Юрий Чайка сегодня заявил, что руководитель госхолдинга «Автодор» стал фигурантом уголовного дела из-за многочисленных нарушений, выявленных при строительстве Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Подмосковье. Руководитель «Автодора» подозревается в злоупотреблении полномочиями, сообщает «Интерфакс». При этом генпрокурор не назвал имя подозреваемого. До февраля 2019 года правление «Автодора» возглавлял Сергей Кельбах, затем его сменил первый заместитель руководителя госхолдинга Вячеслав Петушенко. В «Автодоре» уточнили, что под уголовным преследованием оказался бывший глава правления госхолдинга, передает РБК.

«Большой объем нарушений выявлен в ходе проверки реализации инфраструктурного проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога» в Московской области», – заявил Чайка, подписывая соглашение о сотрудничестве со Счетной палатой (цитата по РИА «Новости»).

Сам Кельбах заявил, что ему ничего неизвестно об уголовном деле против него. «Я не знаю. Я не могу ничего комментировать», – сказал он радиостанции «Говорит Москва».

Как сообщал «Новый День», в феврале текущего года Счетная палата в очередной раз обвинила «Автодор» в нарушении сроков реализации многомиллиардного проекта строительства ЦКАД. По данным контрольного органа, к 1 декабря 2018 года строительная готовность дороги составляла от 0% до 66%. «Таким образом, доходы от эксплуатации ЦКАД, запланированные на 2019-2020 годы в размере 22,4 млрд рублей, госкомпании не поступят», – указали аудиторы. Согласно выводам СП, сроки строительства во многом сорваны из-за низкого качества проектирования. Кроме того, строительство тормозит длительность процедур по изъятию и оформлению земельных участков, через которые планируется проложить магистраль, и недостаток рабочих, задействованных в реализации проекта. Результаты проверки были направлены в Генпрокуратуру и Следственный комитет.

Позднее глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что планов по переносу сроков ввода трассы пока нет, однако такой риск существует. Он при этом сослался на обновленные законы, которые предъявляют к строителям дорог новые требования.

Стоит отметить, что данный масштабный проект уже привлекал внимание правоохранительных органов. ФСБ еще в 2012 году проводила обыски в компаниях, занимавшихся проектированием ЦКАД, по делу о хищении 8,8 млрд рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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