ЦКАД превратилась в «черную дыру»: деньги утекают, результата нет

Счетная палата России снова обвинила «Автодор» в нарушении сроков реализации многомиллиардного проекта Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Московской области. Как сообщила пресс-служба контрольного органа, результаты аудита направлены в Генпрокуратуру и Следственный комитет.

Счетная палата уже четвертый год заявляет о нарушениях в проекте ЦКАД, но ситуация так и не исправилась. К 1 декабря 2018 года строительная готовность дороги составляла от 0% до 66%.«Таким образом, доходы от эксплуатации ЦКАД, запланированные на 2019-2020 годы в размере 22,4 млрд рублей, госкомпании не поступят», – подчеркнули аудиторы.

Согласно выводам Счетной палаты, сроки строительства во многом сорваны из-за низкого качества проектирования. В частности, «Автодор» не провел корректировку проектно-сметной документации по изменению границ полосы отвода автодороги и переустройству коммуникаций. Из-за этого невозможно начать строительство 8 надземных пешеходных переходов. Также не было предусмотрено переустройство 79 инженерных коммуникаций, без которых невозможно приступить к строительству нескольких участков автомобильной дороги и искусственных сооружений.

При этом, в Счетной палате подчеркнули, что договоры на строительство 2 транспортных развязок, участка автомобильной дороги, а также на переустройство ряда инженерных сетей и изъятие отдельных земельных участков до сих пор не заключены, в результате – определить полную стоимость строительства ЦКАД в настоящее время невозможно.

Вместе с тем аудиторы обратили внимание, что строительство тормозит длительность процедур по изъятию и оформлению земельных участков, через которые планируется проложить магистраль. Кроме того, количество рабочих и дорожно-строительной техники на всех пусковых комплексах не соответствует проекту и недостаточно для ликвидации отставания работ.

Еще одним «слабым местом» проекта оказались инвестиции. По данным Счетной палаты, внебюджетное финансирование ЦКАД составило только 14 млрд рублей – 52,6% от предусмотренного на 2017-2018 гг. объема в 26,6 млрд рублей. «Сложившаяся ситуация свидетельствует о невыполнении инвесторами обязательств по софинансированию проекта и не соответствует принципам государственно-частного партнерства», – подчеркнули в надзорном органе.

Более того, в рамках проверки было выявлено неэффективное использование средств. В частности, на двух участках было зафиксировано завышение стоимости принятых и оплаченных работ на 5,7 млрд рублей и 900 млн рублей. Также выяснилось, что «Автодор» оплатил работы по переустройству коммуникаций на сумму 415 млн рублей. Однако оплаченные работы остались не востребованы из-за изменения плана переустройства.

Комментируя результаты проверки, первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов заверил, что для исправления ситуации создан оперативный штаб, который осуществляет контроль за ходом строительства объектов ЦКАД.

В настоящий момент Счетная палата приняла решение направить информационные письма о происходящем с ЦКАД президенту РФ и в минтранс, представление – в ГК «Автодор», а также обращение – в ФАС. Кроме этого, отчеты будут отправлены в палаты Федерального Собрания, Генеральную прокуратуру и Следственный комитет.

Напомним, общая протяжённость ЦКАД, строительство которой планировалось закончить в 2015 году, должна составить 525 км. По словам главы госкомпании «Автодор» Сергея Кельбаха, проезд по новой автодороге будет платным. Размер средневзвешенного тарифа – 2,32 р./км.

Стоимость строительства ЦКАД первоначально оценивалась в 300-350 млрд рублей. Для реализации проекта принято решение о финансировании по схеме «государство + частный капитал».

Стоит отметить, что этот масштабный проект уже привлекал внимание правоохранительных органов. ФСБ еще в 2012 году проводила обыски в компаниях, занимавшихся проектированием ЦКАД, по делу о хищении 8,8 млрд рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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