Число жертв наводнения в Иркутской области выросло до 21 человека, судьба 14 неизвестна

По последним данным, в результате наводнения в Иркутской области погиб 21 человек. Об этом сообщил представитель чрезвычайной комиссии в затопленном городе Тулуне, передает «Интерфакс». Неизвестна судьба 14 человек, уточнили в региональном правительстве. Ранее сообщалось о 20 жертвах разрушительного паводка, в их числе – ребенок.

При этом, под данным пресс-службы регионального управления МВД РФ, 23 человека, числившиеся в списке пропавших без вести, найдены живыми. Так, несколько рыбаков, уплывших на лодке по реке, во время паводка вовремя сошли на берег. Некоторые покинули затопленные дома и ждали помощи у реки.

В Иркутской области из-за мощного наводнения, вызванного сильными продолжительными дождями, с прошлой недели действует режим чрезвычайной ситуации. Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому паводок в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Между тем Приангарье ожидает новую волну паводка. Сегодня областной главк МЧС выпустил экстренное предупреждение о подъеме воды в реке Иркут в ближайшие сутки до критического уровня из-за ливневых дождей. Власти Иркутска объявили режим повышенной готовности из-за угрозы подтопления в пригороде. Кроме того, ожидается подъем воды в реках Китой, Ока и Белая. Местные власти получили предупреждение о возможном выходе из берегов рек. Между тем, ранее сегодня метеорологи заявляли, что ожидающиеся в ближайшее время дожди не приведут к новому наводнению.

Ранее жители региона заявляли, что не получали предупреждений от местных чиновников и МЧС о грядущем ударе стихии.

По данным спасателей, на сегодняшний день в Иркутской области остаются подтопленными 16 населенных пунктов в двух районах, 2712 жилых домов, в которых проживают около 6,4 тыс. человек и 48 участков автомобильных дорог. Повреждено 20 мостов. Всего за медицинской помощью обратились 1767 человек, госпитализировано 313 человек – в основном с переохлаждением.

Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

Иркутск. Другие новости 04.07.19

В Зауралье глава города оштрафован за нежелание общаться с людьми. / Экс-глава «Автодора» попал под «уголовку» за злоупотребление полномочиями. / Отчаявшийся мужчина пытался приладить петлю прямо под окнами губернатора Куйвашева (ВИДЕО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»